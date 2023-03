Stage de rythme signé Espace Franck Grandou Trélissac Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne EUR 20 20 L’association Tin Tam Art propose 4 séances de stage de rythme signé à destination de tous, dans la salle du centre de loisirs. Le rythme signé c’est quoi ? Créé en 2006 par le musicien argentin Santiago Vasquez, c’est un langage de 150 gestes, permettant à un chef d’orchestre de communiquer avec un ensemble de musiciens. Cela amène à une création musicale spontanée et collective. Il transmet aux musiciens débutants ou non, des consignes de jeu à l’aide de signes bien spécifiques. Dates : samedi 25/02, samedi 01/04, samedi 06/05 et samedi 10 juin, de 14h à 18h.

Tarif : 20 €/stage, prix carte jeune/adhérent Tin Tam Art : 15 €/stage.

Ce stage s'adresse aux personnes pratiquant la musique ou non. Il n'y a pas de prérequis. Des instruments de percussions seront à disposition mais vous pouvez venir avec votre instrument.

