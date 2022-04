Stage de révision pour collégiens Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour les collégiens en classe de 3ème La Bibliothèque des sciences et de l’industrie vous propose un stage de 4 jours (créneaux de 2h/jour) pendant les vacances de mai pour réviser, renforcer vos acquis et envisager plus sereinement les épreuves du brevet et l’orientation qui vous convient. Accompagnés de nos tuteurs, vous pourrez travailler vos cours de mathématiques, physique, chimie, SVT… selon vos besoins ! Stage de révision de 4 jours. Accompagnés de nos tuteurs, vous pourrez travailler vos matières en mathématiques, physique, chimie, SVT… Selon vos besoins ! Gratuit, sur inscription. Le stage se déroulera du 3 au 6 mai, tous les jours, de 14h à 16h.

Gratuit, sur inscription

14h-16h [STAGE DE 4 JOURS] Du 3 au 6 mai, accompagnés de nos tuteurs, vous pourrez travailler vos matières scientifiques et préparer les épreuves du Brevet. Gratuit, sur inscription. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

