2022-04-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-01 16:00:00 16:00:00 Lieu dit Mounier Haut Gîte et Chambre d’hôtes Le Grand Roc

Ferrières-sur-Sichon Allier Ferrières-sur-Sichon EUR Qi gong -Tai chi -Méditation – Connexion à la nature-Voyage sonore – Relaxation-Eveil naturavous.contact@gmail.com +33 6 81 98 00 08 http://www.naturavous.com/naturavous.php?f=42 Lieu dit Mounier Haut Gîte et Chambre d’hôtes Le Grand Roc Ferrières-sur-Sichon

