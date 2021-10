Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Stage de reliure Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Stage de reliure Yvetot, 20 novembre 2021, Yvetot. Stage de reliure Yvetot

2021-11-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-20 17:00:00 17:00:00

Yvetot Seine-Maritime Réalisez deux carnets, 1 avec couture copte et 1 avec reliure japonaise.

Avec Anne-Perrine Bellest. A partir de 16 ans. Réalisez deux carnets, 1 avec couture copte et 1 avec reliure japonaise.

Avec Anne-Perrine Bellest. A partir de 16 ans. accueil@mjcyvetot.fr +33 2 35 56 89 11 Réalisez deux carnets, 1 avec couture copte et 1 avec reliure japonaise.

Avec Anne-Perrine Bellest. A partir de 16 ans. Yvetot

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Ville Yvetot lieuville Yvetot