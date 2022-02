Stage de reliure carnet de croquis en cuir souple Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-03-03 14:00:00 – 2022-03-03 17:00:00

Tarbes Hautes-Pyrénées Ce stage tout public, à partir de 15 ans, consiste à fabriquer un carnet de croquis, cousu à la main, dans une couverture en cuir souple.

Plusieurs cahiers blancs seront cousus directement sur le cuir avec la technique de couture à point lancé dite “long stitch”. Une lanière de cuir viendra fermer ce carnet pour protéger tout vos dessins. Intervenante : Géraldine Chapert Sur inscription auprès de ESAD PYRÉNÉES

(sous réserve des conditions sanitaires) tarbes@esad-pyrenees.fr +33 5 62 93 10 31 https://esad-pyrenees.fr/ateliers-et-cours-publics/inscriptions TARBES 10 ter rue Jean Larcher Tarbes

