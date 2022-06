Stage de réalisation de films Montbard, 18 juillet 2022, Montbard.

Stage de réalisation de films

5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard Côte-d’Or

2022-07-18 09:30:00 – 2022-07-30 17:30:00

Montbard

Côte-d’Or

STAGE DE RÉALISATION DE FILMS

Du lundi 18 juillet au samedi 30 juillet 2022

9h30 à 17h30

– 5 à 6 jours par semaine

Deux semaines d’immersion dans la réalisation d’un film avec Clément Schneider, réalisateur et producteur au sein des Films d’argile, et l’équipe de la MJC.

Tu as entre 14 et 25 ans, tu t’intéresses au cinéma et à la vidéo, au jeu d’acteur, à l’écriture d’un scénario, à la technique ?

Tu as du temps entre mi-juillet et fin juillet ?

Tu as envie de jouer les stars ou t’essayer derrière la caméra ?

Viens vivre une expérience collective où on abordera tous les métiers du cinéma (scénario, jeu d’acteur, electro, ingé son, casting…) et où on réalisera un moyen métrage de 15 à 20 min avec le réalisateur et producteur Clément Schneider au sein des Films d’argile, ancien étudiant de la Fémis (département réalisation), et actuellement co-président à l’ACID (association du cinéma indépendant pour la diffusion).

SUR INSCRIPTION

Au 03.80.92.12.31 / mjc.montbard@gmail.com

Max 12 participant·es entre 14 et 25 ans

TARIFS Adhésion à la MJC (- de 18 ans : 14 € / + de 18 ans : 19 €)

mjc.montbard@gmail.com +33 3 80 92 12 31 http://www.mjc-montbard.fr/

Montbard

