DIMANCHE 10 AVRIL 22 : stage de Ragga Hip Hop par Laurine DE INVICTUS CREW ! De retour après son passage mémorable en janvier dernier, Laurine revient pour nous faire vibrer sur du ragga hip hop. DIMANCHE 10 AVRIL 22 : stage de Ragga Hip Hop avec Laurine DE INVICTUS CREW ! @laurine_invictus Initiée à la danse par le modern jazz dès le plus jeune âge Formée en danses urbaines au studio MRG, Diplômée de l’Académie Internationale de la Danse (AID) Danseuse officielle de Lenny Kim lors de sa tournée internationale en 2018 / 2019 Membre de Invictus Crew, LAURINE danse dans le monde entier et enseigne dans les meilleures écoles. De retour après son passage mémorable en janvier dernier, Laurine revient pour nous faire vibrer sur du ragga hip hop. Le ragga hip hop est un genre fusion qui combine des éléments de musique ragga et hip-hop. L’artiste britannique d’origine jamaïcaine Shinehead, est considéré comme le pionnier de ce style avec son single “Who the Cap Fit” en 1986[2, tiré de l’album indépendant Rough And Rugged, bien que le duo formé par le chanteur raggamuffin jamaïcain Daddy Freddy avec le rappeur et producteur Asher D, sont souvent crédités d’avoir créé le genre avec l’album éponyme Raggamuffin Hip-Hop. Nombre de places limité. Réservation fortement conseillée ! Tarif : 15 € Web : https://www.danseafrourbaine.com/ Inscription / reservation : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-ragga-hip-hop-avec-laurine-de-invictus-crew Facebook : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis INSTAGRAM : https://www.instagram.com/danseafrourbaine Video : https://youtu.be/ruHFYAxPqsY Workshop de danse afro tous niveaux à partir de 11 ans Date : dimanche 10 avril 22 de 14H à 16H Lieu : Studio de danse niveau -1, Centre Micheline Ostermeyer, 6 Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 PARIS Accès : M° /RER la Chapelle, Marx Dormoy Centre Micheline Ostermeyer 6 Esplanade Nathalie Paris 75020 Contact : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-ragga-hip-hop-avec-laurine-de-invictus-crew https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis Atelier

