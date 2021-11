Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan MOUX EN MORVAN, Nièvre Stage de Qi Gong Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN

Nièvre

Stage de Qi Gong Moux-en-Morvan, 7 novembre 2021, Moux-en-Morvan. Stage de Qi Gong Domaine de la Cabane Verte Bas du moulin Moux-en-Morvan

2021-11-07 – 2021-11-07 Domaine de la Cabane Verte Bas du moulin

Moux-en-Morvan Nièvre Moux-en-Morvan Ce dimanche 7 novembre de 10h à 16h profitez d’une journée bien-être en pratiquant le Gi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise) sur le thème de l’automne (travail de la respiration, posture de la grue…) avec Lou Trommeler, enseignante réputée et fasciathérapeute. Repas possible sur place (sur réservation). contact@lacabaneverte.fr https://www.lacabaneverte.fr/events/qi-gong-de-10h-a-16h/ Ce dimanche 7 novembre de 10h à 16h profitez d’une journée bien-être en pratiquant le Gi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise) sur le thème de l’automne (travail de la respiration, posture de la grue…) avec Lou Trommeler, enseignante réputée et fasciathérapeute. Repas possible sur place (sur réservation). Domaine de la Cabane Verte Bas du moulin Moux-en-Morvan

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN, Nièvre Autres Lieu Moux-en-Morvan Adresse Domaine de la Cabane Verte Bas du moulin Ville Moux-en-Morvan lieuville Domaine de la Cabane Verte Bas du moulin Moux-en-Morvan