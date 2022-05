Stage de prise en main d’un appareil photo numérique Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées L’association Photographie E vous invite à venir vous initier à la photographie en apprenant à vous servir d’un appareil photo numérique ! Stage sur inscription (par mail) photographie-e@laposte.net +33 6 76 41 03 32 http://photoe.free.fr/blog/ TARBES 44 bis rue Abbé Torné Tarbes

