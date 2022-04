Stage de printemps – Sauvetage côtier Capbreton Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Capbreton Landes EUR 60 Ça y est, les inscriptions pour le stage de printemps sont ouvertes. Du sport, de la bonne humeur, des vagues, des jeux, c’est avec le club de Sauvetage Côtier de Capbreton. Groupe 6-10 ans : 18-20-22 Avril de 11h à 12h30

+33 6 71 32 58 50

