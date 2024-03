Stage de printemps de l’Académie musicale de Gargilesse Pierre Jamet Gargilesse-Dampierre, mardi 9 avril 2024.

Stage de printemps 2024 de l’Académie musicale de Gargilesse Pierre Jamet.

Dans un des plus beaux villages de France, pays de George Sand, stages de Harpe et Violoncelle, par Ghislaine Petit Volta, harpiste et Caroline et Miliau Faure, violoncellistes. 11001100 1100 EUR.

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-20

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire

