Stage de préparation mentale pour les étudiants et les lycéens 146 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule, lundi 19 février 2024.

Stage de préparation mentale pour les étudiants et les lycéens PEUR DE L’ÉCHEC, compétitivité, pression, pensées limitantes. Il est temps d’apaiser votre mental et de changer le regard que vous portez sur vous. STAGE INTENSIF À LA BAULE SUR UNE SEMAINE DURANT… 19 février – 15 mars 146 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T10:00:00+01:00 – 2024-02-19T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T10:00:00+01:00 – 2024-03-15T12:30:00+01:00

PEUR DE L’ÉCHEC, compétitivité, pression, pensées limitantes. Il est temps d’apaiser votre mental et de changer le regard que vous portez sur vous. STAGE INTENSIF À LA BAULE SUR UNE SEMAINE DURANT LES VACANCES DE FÉVRIER DE 10H À 12H30 DU LUNDI AU VENDREDI (place limitées à 5 étudiants ou bacheliers par session)

CONTENU DU PROGRAMME :

Jour 1 • Techniques de gestion du stress et de la pression

Jour 2 • Trouver un sommeil réparateur

Jour 3 • Booster sa mémoire

Jour 4 • Décoder un état de confiance en soi

Jour 5 • Se forger un mental gagnant

146 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 146 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 73 36 42 »}, {« type »: « email », « value »: « ml.guyot-therapeute@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-de-preparation-mentale-pour-les-etudiants-et-les-lyceens-la-baule.html »}]

LOISIRS SANTE