Stage de préparation aux épreuves scolaires Centre de bien être Dohom La Baule-Escoublac, samedi 20 avril 2024.

Participez aux ateliers de préparation aux épreuves scolaires.

Un voyage entre conscient, pleine conscience et inconscient, pour explorer, expérimenter et intégrer des exercices, des outils et des techniques de sophrologie, méditation, hypnose, EMDR-Vie, psychologie positive, mudras, auto-massages, points de digipression shiatsu…

Un stage de 3 ateliers de 3h

● Atelier 1. Samedi 6 avril, 14h/17h

Comprendre et gérer son stress, apprivoiser ses émotions, vivre le moment présent

● Atelier 2. Samedi 13 avril, 14/17h

Améliorer la qualité de son sommeil, de concentration et de mémorisation et booster son énergie

● Atelier 3. Samedi 20 avril, 14h/17h

Renforcer sa confiance en soi et son estime de soi, se préparer mentalement et se projeter positivement vers son futur .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Centre de bien être Dohom 53 AV du Maréchal Franchet d’Esperey

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire nathaliederthe2701@gmail.com

