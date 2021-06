Stage de pré-rentrée pour les 6ème, 5ème, 4ème Maison de la Ferme, 23 août 2021-23 août 2021, Issy-les-Moulineaux.

Stage de pré-rentrée pour les 6ème, 5ème, 4ème

du lundi 23 août 2021 au vendredi 27 août 2021 à Maison de la Ferme

Stage de pré-rentrée ——————– ### Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021 de 10h à 13h, pour les élèves scolarisés en 6ème, 5ème ou 4ème en 2020/2021, à la Maison de la Ferme Ce stage est réservé aux élèves qui étaient déjà scolarisés au collège en 2020/2021 et font leur rentrée 2021 au collège. Le stage propose aux jeunes de réviser trois matières : Français, Mathématiques et Anglais pour aborder sereinement la rentrée scolaire. Le stage, spécialisé dans l’une des trois matières fondamentales (mathématiques, français ou anglais), alternent des moments de travail collectif par groupe de niveaux et des révisions personnelles avec l’aide des animateurs. • **Soutien en anglais** expression orale • **Soutien en français** orthographe, conjugaison, grammaire, expression écrite, lecture, compréhension de texte • **Soutien en mathématiques** révision des chapitres abordés en classe Il est demandé aux jeunes de venir au stage en ayant formalisé des objectifs de travail et d’avoir déterminé les chapitres sur lesquels ils souhaitent travailler et s’entraîner. Au fil de la semaine, les objectifs atteints permettent d’avancer et de cibler une aide sur mesure pour chaque jeune. _Tarif en fonction du quotient familial Inscription à l’accueil du CLAVIM_

Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss

Un stage à destination des collégiens qui souhaitent se remettre dans le rythme des études après les vacances d’été.

Maison de la Ferme 33 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux



2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T13:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T13:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T13:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T13:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T13:00:00