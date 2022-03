Stage de Pratique Vocale Collective Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Stage de Pratique Vocale Collective Saint-Céré

2022-05-14

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 13:00:00

Saint-Céré Lot 50 EUR 50 50 Chants du monde, animé par Bruno Coffineau et musique vocale Pop et Circle Song animé par Eloïse Chadourne. Warm up et Cool down seront encadrés par Perrine Malgouyres.

Tout public, sur réservation. +33 6 75 43 67 48 ©chant

