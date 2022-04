STAGE DE PRATIQUE MUSICALE (Guitare, basse, batterie, piano et technique vocale) du 26 au 29 Avril Le Réacteur, 26 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Dispositif de musiques actuelles géré par le CLAVIM, [l**e RÉACTEUR organise un stage de musique**](https://www.lereacteur.fr) pour les jeunes qui veulent être guitaristes, bassistes, pianistes, batteurs ou chanteurs-chanteuses. avec des ateliers en matinée et de la pratique collective l’après-midi. Possibilité de déjeuner sur place. Aucun niveau musical requis. Débutant, pratiquant Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement en ligne sur Téliss [**[https://teliss.ville-issy.fr/](https://teliss.ville-issy.fr/)**](https://teliss.ville-issy.fr/) Stage de musiques actuelles et de pratique musicale ————————————————— Ce stage de musiques actuelles ouvert à tous les jeunes 11 à 17 ans a pour objectif de faire participer et progresser chaque élève dans le jeu d’un instrument et la technique de chant mais également amener les musiciens en devenir, vers la pratique collective, la musique en groupe. L’objectif du stage est de donner les moyens de monter un répertoire de 2 morceaux de musique joués ou chantés. **Les professeurs musiciens** proposent aux participants des cours et techniques pour chaque instrument **Cette petite académie** de musique proposée par le Réacteur propose une découverte des pratiques instrumentales avec la guitare, la basse, le piano, la batterie et les techniques de chant. **Des instruments sont mis à dispostion** pour celles et ceux qui n’en n’ont pas. Batterie // Basse // Guitare // Clavier // microphone et sonorisation **Les cours sont donnés dans des studios de répétition** adaptés à la pratique musicale. Nombre de places : 25 Tranche d’âge : 12 ans à 17 ans Horaires : 10h à 12h30 et de 14h à 17h Déjeuner sur place possible

Un stage pour jouer en groupe, découvrir le chant et la technique vocale, s’initier à la basse, à la guitare électrique, au piano ou à la batterie et monter sur scène.

Le Réacteur 91 avenue de Verdun 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine



