Stage de pratique. Marionnettiste

286 Rue de la République Margny-lès-Compiègne Oise

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-12 17:00:00

Qu’elle soit « portée, sur table, sac », la marionnette nécessite une manipulation attentive, complice, précise pour prendre vie

Qu’elle soit « portée, sur table, sac », la marionnette nécessite une manipulation attentive, complice, précise pour prendre vie, corps et âme. Cet atelier vous donnera toutes les clefs pour appréhender les contraintes de la manipulation, la recherche des voix, mais aussi et surtout, pour former, avec ce petit être, un doux duo qui laisse place aux rires, à l’imaginaire, au partage sensible.

Atelier encadré par Jennifer Gattoni, comédienne, marionnettiste, metteuse en scène de la Cie Tandem à Plumes.

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2022

De 10h à 13h pour les adultes

De 14h à 17h pour les 6-13 ans

Infos auprès du Service Culturel

En amont, possible atelier « Fabrique ta marionnette » .

serviceculturel@margnylescompiegne.fr +33 3 44 36 31 57 https://www.mairie-margnylescompiegne.fr/mon-quotidien/culture

