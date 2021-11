Stage de pratique “Jeu masqué” Margny-lès-Compiègne, 20 novembre 2021, Margny-lès-Compiègne.

Stage de pratique “Jeu masqué” Margny-lès-Compiègne

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-21 13:00:00

Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne Oise Hauts-de-France

40

Terrain de jeu, de pratique et de découverte, cet atelier vous emmènera explorer différents registres du théâtre de masque, traditionnel et contemporain, Commedia dell’Arte et autre.

Dictions et gestes doivent composer avec cet « appendice » qui deviendra jeu, partenaire, soutien.

Atelier encadré par Axel Petersen, comédienne, metteuse en scène, enseignante de l’école Jean Périmony.

De 10h à 13h pour les adultes ; De 14h à 17h pour les 8-15 ans. Nombre de places limité. Inscription obligatoire. Pass sanitaire à partir de 12 ans.

serviceculturel@margnylescompiegne.fr +33 3 44 36 31 57 https://www.mairie-margnylescompiegne.fr/mon-quotidien/culture/le-service-culturel/

Atelier_Jeu masqué

Margny-lès-Compiègne

