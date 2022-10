Stage de pratique artistique « Trait pour trait »

2022-11-05 – 2022-11-05 Qui aime bien châtie bien ! En vous inspirant des caricatures de Lamartine, essayez, vous aussi, de grossir les traits de caractère et physique des personnes qui vous sont chères dans une composition dessinée et annotée. Programmés pendant les congés scolaires, les stages visent à développer une pratique artistique par la découverte d’une technique spécifique ou d’un artiste.

En partenariat avec l’opération « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté » Public : familles

Dès 8 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Durée : 2h claire.santoni-magnien@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38 https://www.billetweb.fr/stage-de-pratique-artistique-trait-pour-trait dernière mise à jour : 2022-10-13 par

