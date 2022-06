Stage de pratique artistique « Mosaïque » Mâcon, 21 juillet 2022, Mâcon.

5 rue de la Préfecture Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture

2022-07-21 10:00:00 – 2022-07-22 12:00:00

5 5 EUR Vous êtes créatif, patient et précis ? Ce stage d’initiation à la mosaïque antique est fait pour vous et vous permettra de réaliser un projet décoratif. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Public : familles / Durée : 2 x 2h

dernière mise à jour : 2022-06-21