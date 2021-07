Varennes-sur-Tèche Varennes-sur-Tèche Allier, Varennes-sur-Tèche Stage de poterie Varennes-sur-Tèche Varennes-sur-Tèche Catégories d’évènement: Allier

Varennes-sur-Tèche

Stage de poterie Varennes-sur-Tèche, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Varennes-sur-Tèche. Stage de poterie 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-10 17:00:00

Varennes-sur-Tèche Allier Varennes-sur-Tèche EUR 35 L’association » Les artistes Palissois et les Ateliers de l’arc en ciel » propose deux après-midi en juillet et en août pour apprendre des techniques de poterie, de modelage et de façonnage pour fabriquer des poteries sans tour et sans moule. evelyne.cavallero07@gmail.com +33 6 15 57 89 86 https://www.evelynecavalleroenergie.com/ dernière mise à jour : 2021-05-21 par

