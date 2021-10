Tôtes Tôtes Seine-Maritime, Tôtes Stage de poterie Tôtes Tôtes Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tôtes Seine-Maritime Tôtes Un atelier poterie parent/enfant est proposé par la Compagnie Filemuse au jardin des muses !

Sur trois demi-journées venez découvrir l’activité poterie, de la création à la cuisson jusqu’à l’exposition !

filemuse@hotmail.fr +33 9 54 07 23 35

