STAGE DE POTERIE, MODELAGE, SCULPTURE ET TERRE Lodève, lundi 15 avril 2024.

Une proposition adultes et enfants, pour créer des objets et sculptures de façon indépendante, à son propre rythme.

Je vous propose de créer de façon libre et de vous aider dans la réalisation de vos projets en vous faisant bénéficier de mes conseils artistique et technique.

Le stage se déroule de 10h à 13h puis de 14h à 17h avec une heure de pause repas tiré du sac, sauf le mardi 16, le stage n’aura lieu que l’après midi de 13h30 à 18h. Il est possible de ne participer qu’à une seule journée ou les 2, sachant bien évidement que en participant au 2 jours, vous aurez plus de temps de création pour élaborer un projet plus ambitieux ou pour en profiter tout simplement de façon plus ample.

Les cuissons auront lieu à la suite du stage , en sachant qu’il faut toujours compter un délai de séchage des pièces (il faudra donc revenir les chercher plus tard). 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:00:00

fin : 2024-04-15 17:00:00

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie

