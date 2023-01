STAGE DE POTERIE Lodève Lodève Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève

STAGE DE POTERIE
10 Rue de la Sous-Préfecture
Lodève Hérault

2023-02-11 10:00:00 – 2023-02-12 17:00:00

Hérault Lodève Initiation et approfondissement du tournage (du bol à la théière, en passant par la boîte)

Initiation et approfondissement du tournage (du bol à la théière, en passant par la boîte)

Atelier destiné aux débutants comme aux personnes désirant se perfectionner au tournage

veronique.ferber@gmail.com +33 6 01 91 36 70

