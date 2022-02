Stage de poterie – Enfants Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Stage de poterie – Enfants Atelier de poterie – La Sirène 2 Rue Bécot Paimpol

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-22 12:30:00 Atelier de poterie – La Sirène 2 Rue Bécot

Paimpol Côtes d'Armor

Paimpol Côtes d’Armor Nous accueillons les enfants pour un temps d’immersion à l’atelier : l’occasion pour eux de rencontrer la terre et son potentiel tout en laissant libre cours à leurs inspirations ! Ils découvriront les techniques de bases, du modelage à l’émaillage. Un moment juste pour eux ! atelierterreenjeu@gmail.com +33 6 32 72 82 21 Nous accueillons les enfants pour un temps d’immersion à l’atelier : l’occasion pour eux de rencontrer la terre et son potentiel tout en laissant libre cours à leurs inspirations ! Ils découvriront les techniques de bases, du modelage à l’émaillage. Un moment juste pour eux ! Atelier de poterie – La Sirène 2 Rue Bécot Paimpol

