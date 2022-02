STAGE DE POTERIE EN COUPLE POUR LA SAINT VALENTIN Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

STAGE DE POTERIE EN COUPLE POUR LA SAINT VALENTIN Montpellier, 12 février 2022, Montpellier.

2022-02-12 – 2022-02-13

Montpellier Hérault Stage de poterie en couple pour la saint Valentin avec Pétillante Céramique Création de pièces en céramique, à 2. Le stage est ouvert à 3 couples maximum. Samedi 12 février 10h-12h et dimanche 13 février 10h-12h Contenu : partage d’une activité manuelle en couple, la poterie. Il s’agit pour les stagiaires de fabriquer une ou plusieurs pièces en modelant l’argile. C’est un cadeau idéal, une expérience à deux. Pass sanitaire requis

Réservation de stages par téléphone au 0627197593

Réservation de stages par téléphone au 0627197593 Montpellier

