du samedi 7 mai au dimanche 12 juin à Centre culturel Château Palmer

[Stéphane Pham Van Sam](https://www.studioprimitif.com/stephane-pham-van-sam), artiste, vous propose de découvrir la poterie, vous initier au modelage, et à la réalisation de vos propres objets façonnés et décorés par vos soins selon les techniques traditionnelles.

Sur inscription / 150€-165€ / 4 participants maximum / dès 16A

Le centre culturel château palmer vous propose de découvrir la poterie, durant un stage de 2 jours. Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-08T09:30:00 2022-05-08T12:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T17:00:00;2022-05-28T09:30:00 2022-05-28T12:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-29T09:30:00 2022-05-29T12:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T17:00:00;2022-06-11T09:30:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T17:00:00;2022-06-12T09:30:00 2022-06-12T12:00:00;2022-06-12T14:00:00 2022-06-12T17:00:00

