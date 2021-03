Cenon Centre culturel Château Palmer Cenon, Gironde Stage de poterie / céramique Centre culturel Château Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Céramiste, [Florilège Massoubre](https://florilegemassoubre-ceramique.weebly.com/) vous initie à l’art de la céramique et de la poteriele lors de 2 sessions de stage d’une durée de 13h. **Les 22 & 23 mai** * Réalisation de pièces au modelage, colombin ou tournage et décor aux engobes, le samedi 22, de 15h à 18h30 et dimanche 23, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 * Après 3 semaines de séchage et pré cuisson, émaillage des pièces, le samedi 12 juin, de 15h à 17h. Possibilité de [payer le stage en ligne](https://urlz.fr/e6AZ) Adultes /

