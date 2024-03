STAGE DE POTERIE ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos, lundi 15 avril 2024.

STAGE DE POTERIE ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos Hérault

Stage et cours de modelage pour enfants, les trois potières de l’atelier Biscotte s’associent afin de guider vos enfants dans la création et le décor de leur propre jeu: puzzle, tangram, quatro, dominos… Le choix est vaste, place à la créativité !

Stage et cours de modelage pour enfants, les trois potières de l’atelier Biscotte s’associent afin de guider vos enfants dans la création et le décor de leur propre jeu: puzzle, tangram, quatro, dominos… Le choix est vaste, place à la créativité ! 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:00:00

fin : 2024-04-19 12:00:00

1 bis Place de la Mairie

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie biscotte.poterie@gmail.com

L’événement STAGE DE POTERIE ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2024-03-26 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT