Stage de Portrait avec modèle vivant Atelier saint Raphael Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 10h00 à 17h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans. payant

Trois formules

possibles :

Un cours : 50 euros

Deux cours : 90 euros



Trois cours : 110 euros

Journée de stage de dessin intensif avec modèle vivant : le portrait à la mine de plomb, au fusain – possibilité de faire de l’huile.

Satge intensif, avec de nombreuses explications et démos, spécialisé dans l’étude du portrait. Étude des

proportions et repères visuels du portrait et de la tête et des repères morphologiques.

Un accompagnement personnalisé

pour la construction de vos portraits. Chaque participant est accompagné pas à pas.

Le stage a lieu dans

l’atelier Saint-Raphaël dans le 11ème arrondissement.

Tous les niveaux

sont acceptés !

Des démonstrations

sont données, ainsi que des conseils, des critiques, tout pour

progresser.

Bonne humeur

garantie !

Le stage est

accompagné Anne Karin Court-Payen ; artiste peintre et enseignante.

Technique : mine de plomb – fusain – possibilité de faire de la peinture à l’huile.

Dessin : Matériel fourni par

l’atelier : papier format raisin –

Le matériel pour la peinture à l’huile n’est pas fournie par l’atelier.

Accessibilité : possibilité de venir en fauteuil, l’atelier est au rdc, dans la cour, mais il y a 3 marches a descendre pour rejoindre l’espace atelier.

A bientôt, soyez le bienvenu !

Atelier saint Raphael 37 rue Richard Lenoir 75011

Contact : +33628236973 atelierakcp@yahoo.fr http://ateliersaintraphael.com/

© anne karin court-payen Portrait à l’huile par Anne Karin