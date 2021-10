Paris Paris-Ateliers Viaduc des Arts île de France, Paris Stage de POP-UP Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage de POP-UP Paris-Ateliers Viaduc des Arts, 16 novembre 2021, Paris.

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 17h

payant

Venez réaliser un livre en POP-UP ! Stage destiné aux adultes de tous les niveaux à partir de 15 ans Ce stage a pour objectif d’apprendre les bases de la conception d’un livre en pop-up (3 à 5 doubles pages) à travers la réalisation d’un imagier. L’intérêt de l’imagier est double : > concevoir plusieurs doubles pages en pop-up, en même temps qu’une petite édition. > associer ingénierie papier et illustration: le but sera ainsi « d’animer » les images, mais aussi de penser l’image en volume et en relation avec le pop-up. Jour 1 : présentation d’existants. Réalisation de petits systèmes pop-up de base en papier blanc. Jour 2 et 3 : suivi individuel et développement du projet de chacun. Assistance sur le développement des premières maquettes en pop-up. Jour 4 : mise à plat des premières maquettes, réalisation du plan de montage des pop-up finaux. Jour 5 : finalisation des pop-up et reliure des livrets.

Intervenante : Julie Brouant Nombre de places : 10 personnes Tarif : 290 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages) Horaires : du 16 au 20 novembre 2021 de 10h à 13h et de 14h à 17h (le stage se termine à 16h le dernier jour) Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou sur public@paris-ateliers.org. Animations -> Stage Paris-Ateliers Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil Paris 75012

Contact : Paris-Ateliers 0144618791 public@paris-ateliers.org

