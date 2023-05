Stage de Pop Cancan Studio Bleu 10ème, 18 septembre 2022, Paris.

Le dimanche 11 juin 2023

de 17h30 à 19h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant TARIFS :

Stage à l’unité : 30 €

Carte 5 stages : 130 €*

Carte 8 stages : 190 €**

* soit 26€ le stage | ** soit 24€ le stage (tout stage supplémentaire sera également à 24€)

Dans un univers pop, entre froufrous et paillettes, découvrez la danse la plus déchaînée et révolutionnaire : le cancan !

Les stages de Pop Cancan sont ouverts à toutes ! Que vous ayez déjà dansé ou jamais, le Pop Cancan est l’occasion de :

Découvrir une danse avec une histoire forte

Aller à la rencontre de sa propre puissance et de partager ces moments

D’améliorer son cardio et sa souplesse

De développer sa créativité, et un « personnage »

De s’éclater entre ami.es !

Au programme : échauffements (cardio, renforcement et étirements) avant d’aborder l’art du juponage, la découverte de la technique cancan et ses pas emblématiques. Une chorégraphie de groupe termine le cours.

Co-fondatrice du collectif artist(or)ique hystérique L’Armée des Roses, Andrée Gine est spécialiste du cancan. Danseuse tout-terrain et incollable sur cette danse technique et chargée d’histoire, elle transmet sa passion à travers des ateliers de Pop Cancan et conférences, pour une immersion dans l’incroyable monde du cancan.

Studio Bleu 10ème 7 rue des petites écuries 75010 Paris

Contact : 0668280248 larmeedesroses@gmail.com https://www.pop-cancan.com

Tess Pix Cours de French Cancan à Paris