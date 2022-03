Stage de poneys vacances de pâques Aubertin Aubertin Catégories d’évènement: Aubertin

2022-04-18 – 2022-04-28

EUR 25 60 – lundi 18: chasse aux oeufs

– mardi 19: stages 6/10 ans

– mercredi 20: balade au plateau du Benou

– jeudi 21: stage moins de 3 ans/5 ans

– vendredi 22: entrainement “equifun”

– mardi 26: stage moins de 3 ans/5 ans

– mercredi 27: balade à Buzy

