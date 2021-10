Paris ARPE île de France, Paris Stage de Pompom Girl spécial HALLOWEEN ARPE Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage de Pompom Girl spécial HALLOWEEN ARPE, 23 octobre 2021, Paris.

Sortez vos déguisements… c’est le retour du Stage Pompom le plus attendu de l’année ! Une chorégraphie spécial pour découvrir la Danse Pompom et fêter Halloween !!! HAHAHAHAHA Les stages de danse Pompom durent 2H et sont parfaits pour découvrir la danse pompom (même si tu n’as jamais fait de danse ou de pompom). Ils sont tous niveaux, rassure toi ça veut dire que tu ne vas pas sortir de là sans avoir réussi un seul enchainement, et je fais toujours en sorte de m’adapter s’il y en a besoin pour que tu en profites au maximum de la chorégraphie et fasse le plein d’énergie positive sereinement ! Les pompons sont prêtés sur place à celles qui viennent pour la toute première fois, donc il te suffit de venir avec une tenue dans laquelle tu te sens à l’aise et une paire de basket (propre). VIDEOS DES EDITIONS PRECEDENTES : POM’Kiss Animations -> Atelier / Cours ARPE 20 rue Charles Fourier Paris 75013

Contact :ELISE POMPOM GIRL elise.pompomgirl@gmail.com http://elisepompomgirl.com/cours-pompom-girl-paris/

Elise Pompom Girl

