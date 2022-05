Stage de polyphonies gasconnes Centre culturel Tivoli – Espaci gascon Pèir Larrodè,Anglet (64)

Centre culturel Tivoli – Espaci gascon Pèir Larrodè, Anglet (64), le samedi 7 mai à 14:30

**ACI GASCONHA propose un nouveau stage de polyphonies gasconnes avec Fanny CHATELAIn comme formatrice.** Stage de polyphonies traditionnelles principalement autour du répertoire béarnais/bigourdan sous forme d’atelier de 3h. Comme les precédents ateliers, nous étudirons des pièces issues de la tradition orale. Nous aborderons la construction du langage des polyphonies, le travail sur le soufle, l’écoute, l’ancrage au sol et l’esprit : être au service d’un son commun dans un réel sens du partage. Apprendre un savoir-faire et un savoir-être. Les paroles des chants seront distribuées, la prononciation expliquée pour ceux qui en ont besoin et à la fin du stage, les diverses voix de chaque chant seront envoyées via internet afin de pouvoir réviser ches soi. *source : événement [Stage de polyphonies gasconnes](https://agendatrad.org/e/36426) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 €

