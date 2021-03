Stage de polyphonie – Nadine Cesari, 3 mai 2021-3 mai 2021, Corbara.

Stage de polyphonie – Nadine Cesari 2021-05-03 – 2021-05-08 Route de Pigna Couvent Saint Dominique

Corbara Corse Corbara Haute-Corse Corse

EUR 200 200

Participez au stage de polyphonies corses et occitanes. L’association La Cour des Miracles en OC’ et Nadine Cesari proposent des stages depuis 20 ans au couvent de Corbara afin de transmettre un patrimoine, une terre, une langue et des traditions.

cesarinadine@yahoo.fr +33 6 71 86 34 46 http://lacourdesmiraclesenocpolyphoniescorsesetoccitane.e-monsite.com/agenda/stage-de-polyphonies-corses-anime-par-nadine-cesari-1.html

Participez au stage de polyphonies corses et occitanes. L’association La Cour des Miracles en OC’ et Nadine Cesari proposent des stages depuis 20 ans au couvent de Corbara afin de transmettre un patrimoine, une terre, une langue et des traditions.