Stage de pole dance pour adultes CENTRE PARIS ANIM’ DUNOIS Paris 13 Catégories d’évènement: île de France

Paris 13

Stage de pole dance pour adultes CENTRE PARIS ANIM’ DUNOIS, 24 octobre 2022, Paris 13. Du lundi 24 octobre 2022 au mardi 25 octobre 2022 :

lundi, mardi

de 18h15 à 19h30

lundi, mardi

de 17h00 à 18h15

. payant Entre 18 et 25 ans : 4.80€ 26 ans et + : en fonction du Quotient Familial

Entre la fitness, l’acrobatie et la danse, le pole dance est une activité de plus en plus louée pour ses bienfaits au niveau du renforcement musculaire, de la souplesse, ainsi que pour la confiance en soi ! Le lundi 24 et le mardi 25 octobre 2022, le Centre Paris Anim’ Dunois propose aux personnes de 18 ans et + de s’initier au pole dance en choisissant un créneau parmi les suivants : – de 17h00 à 18h15 les deux jours OU – de 18h15 à 19h30 les deux jours Tshirt ou brassière, legging ou short, à vous de choisir la tenue la plus confortable pour cette activité, sachant que le contact avec la barre est primordiale ! CENTRE PARIS ANIM’ DUNOIS 61 rue Dunois 75013 Paris 13 Contact : https://www.ligueo.org

Coskro Mélanie A. professeure de Pole Dance

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris 13 Autres Lieu CENTRE PARIS ANIM' DUNOIS Adresse 61 rue Dunois Ville Paris 13 lieuville CENTRE PARIS ANIM' DUNOIS Paris 13 Departement Paris

CENTRE PARIS ANIM' DUNOIS Paris 13 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris-13/

Stage de pole dance pour adultes CENTRE PARIS ANIM’ DUNOIS 2022-10-24 was last modified: by Stage de pole dance pour adultes CENTRE PARIS ANIM’ DUNOIS CENTRE PARIS ANIM' DUNOIS 24 octobre 2022 CENTRE PARIS ANIM' DUNOIS Paris 13 paris 13

Paris 13 Paris