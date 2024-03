Stage de plantes sauvages au Bois de Vincennes Bois de Vincennes Vincennes, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de à

.Public jeunes et adultes. payant

De 180 à 225 euros.

Retrouvez Aymeric pour un stage plantes sauvages comestibles et médicinales de deux jours en immersion totale !

Un stage en immersion, très complet !

Retrouvez Aymeric pour un stage de terrain de deux jours au Bois de Vincennes, pour vous initier ou approfondir vos connaissances sur les plantes sauvages comestibles et médicinales de saison, tout en prenant un grand bol de nature.

Nous faisons marcher tous nos sens pendant les balades, ouïe, toucher, vue, goût.. De manière ludique et pédagogique, Aymeric vous transmettra un peu de son savoir tout en vous garantissant un cadre sécurisant de mise en pratique.

Connaissances botaniques, travail autour des familles, des clefs de détermination et observation des critères de reconnaissance deviendront de plus en plus familiers.

Qu’apprend-t-on pendant un stage ?

Aymeric vous présentera les principales familles de plantes comestibles et médicinales mais aussi les arbres, arbustes et arbrisseaux.

Vous apprendrez ainsi à reconnaître et utiliser certaines parties de plantes et d’arbres. Que ce soit pour préparer vos propres remèdes (tisanes, macérâts huileux), pour vous régaler des trésors comestibles ou vous émerveiller lors de vos balades. Aymeric vous transmettra ses idées de recettes et les méthodes pour bien faire ses remèdes.

Votre livret botanique inclus !

Aymeric vous remettra lors de la balade votre livret “Botanique de terrain” du Chemin de la Nature, avec un rappel des critères généraux de quelques unes des grandes familles de plantes comestibles ou médicinales très présentes en France métropolitaine.

Le programme détaillé du stage :

– L’anatomie des plantes (appareil végétatif et reproducteur)

– Les règles et la pratique de la cueillette

– Apprendre à identifier les principales familles de plantes sauvages comestibles et médicinales

– Savoir reconnaître et utiliser les principales espèces de plantes sauvages comestibles et médicinales

– Les plantes toxiques et les confusions

Pourquoi faire un stage ?

Tout simplement parce que nous avons constaté que ce format permet de progresser vite et efficacement sur le terrain. En effet, en immersion, vous ferez le parcours de la description à l’identification, et monterez rapidement en confiance et en autonomie.

Nous suggérons donc à ceux qui veulent maîtriser la connaissance et l’identification des plantes sauvages toute l’année de participer à au moins un stage par saison et quelques sorties plus courtes pour acquérir une connaissance suffisante, et être confiant dans vos futures cueillettes.

Vivez deux journées exceptionnelles : Vous bénéficiez de deux jours de formation, soit 12 heures d’immersion totale dans le merveilleux monde des plantes sauvages !

Le résultat pour vous : C’est une montée en compétence qui se fera donc progressivement au cours de vos deux jours de stages grâce à la pédagogie du Chemin de la nature parfaitement incarnée par Aymeric, mais aussi aux différents outils conçus spécialement par l’équipe du Chemin de la Nature.

Le formateur du stage : Aymeric de Kerimel

Diplômé en mycologie et titulaire d’un Master II Écosystèmes, Agrosystèmes et Développement durable de l’Université de Picardie – Jules Verne, Aymeric est maintenant un botaniste, mycologue, ethnobotaniste, agrologue, qui rêve d’un éveil sauvage à grande échelle. Formateur de terrain depuis 2015, il complète ses recherches bibliographiques par des observations de terrain et des essais culinaires. Aymeric est un des rédacteurs de la formation du Cueilleur et le modérateur principal des forums. Il vous accompagnera sur le terrain avec le plus grand plaisir.

IMPORTANT À NOTER

Le stage ne sera pas annulé en cas de pluie. Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.

En revanche vous pouvez le céder à une personne de votre connaissance en cas d’empêchement.

Stage adapté à tous les niveaux

Le stage aura lieu 100 % à l’extérieur.

Nous marcherons à bon rythme par moment.

À PRENDRE AVEC VOUS (OPTIONNEL) :

Un pique-nique pour les repas du midi (à prendre avec vous dès le matin si vous venez en voiture)

(à prendre avec vous dès le matin si vous venez en voiture) De l’eau pour bien s’hydrater tout au long de la balade

Nous conseillons un Thermos de boisson chaude ou soupe, pour se réchauffer en cours de balade

Un petit couteau de cueillette

Une loupe botanique type La Hulotte (ou loupe de joaillier) avec grossissement de minimum X10 est recommandée.

Un panier, des sacs en tissu ou bien des sachets kraft pour la cueillette

Un carnet de notes, stylo

Un peu de scotch pour vos herbiers

Des mouchoirs en papier (c’est toujours utile !)

Des habits adaptés à la météo et à l’humidité probable, n’ayons pas peur des bottes imperméables et autres cirés ni capes de pluie !

Votre plus beau sourire

TARIFS

Stage plantes sauvages – 02 & 03 mars 2024 – Plein tarif – 225 euros



Stage plantes sauvages – 02 & 03 mars 2024 – Tarif spécial* -20% (voir conditions en bas de page) – 180 euros

* Tarif spécial : Nous proposons une remise de 20% à tous ceux qui :- sont inscrits à la Formation du Cueilleur. Les justificatifs sont à envoyer à info@lechemindelanature.com.

– ont déjà participé à 1 stage ou plus de 3 balades payantes avec Le Chemin de la Nature. Aucun justificatif n’est demandé car nous réaliserons la vérification après votre inscription. – ont moins de 25 ans sur présentation d’une pièce d’identité officielle, les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif de moins d’un an ou indiquant une période de validité accompagné d’une pièce d’identité officielle, les bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d’une attestation annuelle de perception de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité accompagnée d’une pièce d’identité officielle. Les justificatifs sont à envoyer à info@lechemindelanature.com

– sont inscrits à la Formation du Cueilleur. Les justificatifs sont à envoyer à info@lechemindelanature.com.

– ont déjà participé à 1 stage ou plus de 3 balades payantes avec Le Chemin de la Nature. Aucun justificatif n’est demandé car nous réaliserons la vérification après votre inscription.

Bois de Vincennes 21, avenue Foch 94300

Contact : https://www.lechemindelanature.com/balades-et-ateliers/162-stage-plantes-sauvages-2jours-0203-0303 info@lechemindelanature.com https://www.lechemindelanature.com/balades-et-ateliers/162-stage-plantes-sauvages-2jours-0203-0303

@lechemindelanature