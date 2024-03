Stage de Planche à voile et Catamaran UCPA Bénodet Bénodet, dimanche 5 mai 2024.

Stage de Planche à voile et Catamaran A l’UCPA de Bénodet 5 – 8 mai UCPA Bénodet 200 euros licenciés FFSU, 215 euros non licenciés.

Vous souhaitez vous initier à la voile? Ce stage est fait pour vous! Réservé aux débutants ou initiés (quelques sessions seulement et un support encore mal maîtrisé) et encadré par des enseignants du SIUAPS et des professionnels de l’UCPA, vous aurez toutes les cartes en mains pour découvrir et progresser sur votre support!

Au programme : 5 sessions de voile d’une demi-journée

Du dimanche 4 mai (départ tôt le matin pour une première session l’après-midi) au mercedi 8 mai (retour en fin d’après-midi).

Tarifs : 200 euros licenciés FFSU, 215 euros non licenciés FFSU. (100€ d’arrhes à verser au moment de l’inscription, puis fin du versement avant le 2 avril).

Le tarif inclut : la restauration, l’hébergement, le matériel, les cours de voile avec moniteur

Le transport est à votre charge, nous organiserons des covoiturage lors de la réunion d’information.

Logement et restauration au centre de l’UCPA Bénodet, face à l’archipel des Glenan !

Inscriptions à partir du vendredi 15 mars à 13h sur le site « mon espace siuaps« :

– 10 places en planche à voile

– 11 places en catamaran (2 personnes par bateau).

Attention, vous devez savoir nager 50m en milieu naturel pour confirmer votre inscription au stage: nous vous demanderons de signer une attestation sur l’honneur au début de celui-ci.

(En cas de besoin, vous pouvez venir à la piscine (vérifiez au préalable les créneaux d’ouverture au SIUAPS), pour vérifier votre savoir nager. Pour ceux qui le souhaitent, des créneaux d’entraînement seront mis en place les lundi et mercredi entre 12h et 14h après les vacances de Pâques, à la piscine de Villejean.)

A très vite, sur l’eau !

