STAGE DE PILOTAGE – « LADIES RIDE » – RIDE AND – FORÊT DE MERVENT Pissotte Pissotte Catégories d’évènement: Pissotte

Vende

STAGE DE PILOTAGE – « LADIES RIDE » – RIDE AND – FORÊT DE MERVENT Pissotte, 20 novembre 2022, Pissotte. STAGE DE PILOTAGE – « LADIES RIDE » – RIDE AND – FORÊT DE MERVENT

Rond-Point de Saint-Luc Pissotte Vende

2022-11-20 – 2022-11-20 Pissotte

Vende Pissotte Stage de pilotage 100% fille à Mervent. Tu es une fille? Tu as un VTT? Ce stage est fait pour toi!! Débutante ou experte, le VTT n’aura plus de secrets pour vous. Tous niveaux – Cours collectifs. Initiation / Perfectionnement aux techniques de pilotage VTT. Tarif :

• Individuel : 49€ / personne

• Mini groupe : 5 et + : 39€ / personne

• Encadrement par monitrice MCF L’école de Vélo – Tu roules et…tu apprends, tu découvres, tu te perfectionnes et tu t’amuses! marianne.fillion@rideand.fr https://www.rideand.fr/events/ Pissotte

dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Pissotte, Vende Autres Lieu Pissotte Adresse Rond-Point de Saint-Luc Pissotte Vende Ville Pissotte lieuville Pissotte Departement Vende

Pissotte Pissotte Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pissotte/

STAGE DE PILOTAGE – « LADIES RIDE » – RIDE AND – FORÊT DE MERVENT Pissotte 2022-11-20 was last modified: by STAGE DE PILOTAGE – « LADIES RIDE » – RIDE AND – FORÊT DE MERVENT Pissotte Pissotte 20 novembre 2022 Pissotte Rond-Point de Saint-Luc Pissotte Vende Vende

Pissotte Vende