Nantes

Stage de photographie – pour jeunes Pôle associatif Port Boyer, 24 octobre 2022, Nantes. 2022-10-24

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non 50 € (goûter compris) Jeunes de 12 à 16 ans Les photographes de l’Atelier Photographique de l’Erdre organisent un atelier de découverte et d’apprentissage de la photographie, du 24 au 28 octobre 2022. Cet atelier s’adresse à un groupe de jeunes (8 maximum) de 12 à 16 ans. Le stage propose un programme riche et varié, alternant prises de vue en numérique et en argentique, réflexion sur les prises de vue, apports culturels et historiques, découverte de procédés de tirage variés. Il se terminera le vendredi par une petite exposition des travaux réalisés pendant la semaine. Les prises de vues se feront en extérieur dans le quartier du Port-Boyer, les travaux intérieurs dans le labo-photo du Centre Socio-Culturel ou dans la Maison des Associations du Port-Boyer. Les jeunes peuvent apporter leur propre appareil, mais ce n’est pas une condition pour participer au stage. Le coût du stage est de 50 € (goûter compris). La participation à toutes les journées est indispensable. Renseignements et inscription : atelierphotoerdre@gmail.com Pôle associatif Port Boyer Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 93 85 44 0671003784 https://www.atelierphotographiquedelerdre.fr/

