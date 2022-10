Stage de Photo Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de Photo Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 15 octobre 2022, Paris. Le samedi 15 octobre 2022

de 11h00 à 17h00

. payant Tarif selon QF

La photographie est l'ensemble des techniques, des procédés qui permettent d'enregistrer un sujet en images fixes. A travers ce stage vous vous inspirerez des différents courants photographiques, vous travaillerez sur les couleurs et la luminosité et vous apprendrez à maitriser les flous.

Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris

