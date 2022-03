Stage de perspective au musée du Louvre Musée du Louvre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de perspective au musée du Louvre Musée du Louvre, 2 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

payant

L’idée de ce stage est d’apprendre la perspective afin d’en utiliser les éléments spécifiques pour le dessin de décor. La perspective est une des bases fondamentales du dessin : elle permet de concevoir les objets, bâtiments, personnages en volume, de développer son vocabulaire graphique et d’explorer maintes possibilités liées à la création d’une image. Le contenu du stage : – Les bases de la perspective : le ligne d’horizon, le point de fuite principale, les points de distance, le plan du tableau, la ligne de terre, le champ visuel…

– Dessiner le cône, le cercle, la sphère, la mosaïque, les formes de base.

– Le pont en perspective.

– La perspective parallèle, oblique et aérienne.

– Les plans inclinés

– Les escaliers : avec 1, 2 pentes et l’escalier hélicoïdale.

– Les reflets : dans une glace et dans l’eau.

– Le point de fuite en dehors du tableau.

– La perspective des ombres en lumière naturelle et artificielle.

Le cours est suivi d'exercices qui permettent d'appliquer la théorie.

Contact : 0625291118 flcharc@yahoo.fr

