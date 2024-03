Stage de perspective au musée du Louvre Musée du Louvre Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 90 ans. payant

300 euros

Un acompte de 50 euros est demandé

L’idée de ce stage est d’apprendre la perspective afin d’en utiliser les éléments spécifiques pour le dessin de décor. La perspective est une des bases fondamentales du dessin : elle permet de concevoir les objets, bâtiments, personnages en volume, de développer son vocabulaire graphique et d’explorer maintes possibilités liées à la création d’une image.

Le contenu du stage :

– Les bases de la perspective : le ligne d’horizon, le point de fuite principale, les points de distance, le plan du tableau, la ligne de terre, le champ visuel…

– Dessiner le cône, le cercle, la sphère, la mosaïque, les formes de base.

– Le pont en perspective.

– La perspective parallèle, oblique et aérienne.

– Les plans inclinés

– Les escaliers : avec 1, 2 pentes et l’escalier hélicoïdale.

– Les reflets : dans une glace et dans l’eau.

– Le point de fuite en dehors du tableau.

– La perspective des ombres en lumière naturelle et artificielle.

– Le bateau, l’avion en perspective.

Le cours est suivi d’exercices qui permettent d’appliquer la théorie.

Musée du Louvre Rue de Rivoli 75001

Contact : +33625291118 flcharc@yahoo.fr

Florent Tardieu Aile Richelieu – Louvre