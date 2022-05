Stage de permaculture les clés de la ferme

2022-08-08 09:00:00 – 2022-08-12 17:00:00 450 EUR 450 Les Clés de la Ferme organise du 8 au 12 août un stage de permaculture animé par Léo Drevet. Léo Drevet est maraicher Permaculteur depuis 10 ans. Durant ce stage d’initiation à la permaculture il transmettra son savoir et ses techniques pour créer un écosystème cultivé et productif. Sur deux lieux à différentes étapes de maturation nous apprendrons, dans un mix de théorie et de pratique à semer, planter et entretenir des végétaux. Créer un petit élevage, favoriser le développement de champignons, concevoir un espace grâce aux principes de la permaculture. Repas compris

Pas d’hébergement mais possibilité de conseiller des lieux aux alentours Envie de s’initier ou d’aller plus loin dans ses connaissances de la permaculture ?

contact@lesclesdelaferme.com

dernière mise à jour : 2022-05-25

