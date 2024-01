Stage de Perfectionnement instrumental et de Pratique collective 2024 Lycée LaSalle Thillois, lundi 19 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-19T08:30:00+02:00 – 2024-08-20T01:59:59+02:00

Fin : 2024-08-24T02:00:01+02:00 – 2024-08-24T19:00:00+02:00

Chaque jour Cours individuels, travail personnel, répétitions en petits ensembles, en formation de musique de chambre, en orchestre d’harmonie

Classes dirigées par des professionnels diplômés flûtes traversières et piccolos ; clarinettes sib, mib, basse ; hautbois et cor anglais ; bassons et fagott ; saxophones mib, sib ; cors harmonie ; petits cuivres cornets, trompettes sib ; trombones ut ; saxhorn, basses sib, mib, tuba ut, CB mib, sib ; toutes percussions

Dépliant et bulletin d’inscription téléchargeables sur le site de CMF CHAMPAGNE-ARDENNE

Travail, restauration, hébergement au Lycée LaSalle de Thillois

Ouvert à tout élève (au moins 2 années de pratique instrumentale) et musicien

Inscriptions avant le 30 juin 2024

Lycée LaSalle 4 Rue des écoles , 51370 Thillois Thillois