2022-07-23 09:30:00 – 2022-08-25 16:00:00

Stage de perfectionnement et de préparation à la rentrée sportive de tir à l’arc

Jour 1 mardi

– 9h30/10h00 : Accueil, installation, présentation des locaux, du plan de stage, des entraîneurs et définition des attentes personnelles du stage,

– 10h00 / 12h00 : Echauffement, tir flèche de réglage et tir compté

– 12h00 /13h00 : Pause déjeuner

– 13h00/13h30 : discussion sur les objectifs individuels de la saison

– 13H30 /15h00 : Tirs et premières observations individuelles ; consigne de travail,

– 15h00 /16h 00 : application des consignes de travail à distance courte

– 16h00 /16h30 : relaxation sophrologie Jour 2 mercredi :

– 9h / 10h00 accueil et bilan de la veille

– 10h00 / 12h00 : échauffement, tir sur paille suivant consigne individuelle

– 12h00 / 13H30 : pause déjeuner et créneau mixte pour réparation plumes ou autres petites réparations

– 13h30 / 14h30 : atelier réglage arc (et/ou) ateliers de petites réparation : mise en place nocset sur corde, remplacement plumes, tranche fil

– 14h30/16h30 : tir sur blason avec objectif personnalisée suivant résultat.

– 16h30/17h30 séance de relaxation sophrologie Jour 3 jeudi :

– 9h30/10h00 : Accueil personnalisé et bilan de la veille

– 10h00h /10h30 : Tir d’échauffement (6 volées)

– 10h30 / 12h00 : Tir compté

– 12h00 / 13h00 : Pause déjeuner

– 13h00 / 15h00 : Duels l’après-midi

– 15h00 / 15h30 : Relaxation

archers.maconnais@yahoo.fr +33 6 87 22 08 43

