Stage de perfectionnement de la natation pour enfant Binic-Étables-sur-Mer, 16 août 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Stage de perfectionnement de la natation pour enfant 2021-08-16 10:15:00 – 2021-08-20 11:00:00 Rue Pierre de Coubertin, Binic Piscine Goëlys

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor PERFECTIONNEMENT (enfants nés en 2013 et avant)

5 cours sur une semaine. Dates des stages proposés (du lundi au vendredi à 9h45 ou 10h30 ou 11h15).

du lundi 2 au vendredi 6 août , du lundi 9 au vendredi 13 août

du lundi 16 au vendredi 20 août, du lundi 23 au vendredi 27 août. Piscine Goëlys Rue Pierre de Coubertin. Renseignements et tarifs: http://www.piscinegoelys.fr/ +33 2 96 69 20 10 http://www.piscinegoelys.fr/ PERFECTIONNEMENT (enfants nés en 2013 et avant)

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Rue Pierre de Coubertin, Binic Piscine Goëlys Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville 48.60975#-2.83444