Vergisson Saône-et-Loire Vergisson EUR 30 Avec le responsable de la brigade d’intervention paysagère du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, vous vous perfectionnerez sur les techniques de la remise en état des murs en pierre sèche afin de maîtriser cette technique. Vous pourrez ensuite l’utiliser pour entretenir et restaurer les murs de notre belle région. Possibilité de prendre son repas (non fourni par le Grand Site) dans les locaux de la Maison du Grand Site. Sur réservation – Obligation d’inscription pour les 2 jours de stage de perfectionnement – Prévoir gants et chaussures de sécurité

