Stage de perfectionnement au pistage animalier Le Bugue, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Bugue.

Stage de perfectionnement au pistage animalier 2021-07-10 09:00:00 – 2021-07-10 16:30:00

Le Bugue Dordogne Le Bugue

Découvrez l’art du pistage avec Francis, fondateur de « Je Suis La Piste ». Poussez plus loin vos connaissances avec cet atelier spécial de perfectionnement : apprendre à remonter une piste et à faire parler les traces au cœur du département le plus boisé de France!

9h à 16h30 – 1 à 5 participants, à partir de 16 ans (avec autorisation parentale).

Réservations obligatoires sur le site helloasso.com

Tarif unique 80 € + adhésion à l’association Je Suis La Piste (10€)

Activités de plein air : prévoir eau, nourriture, chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo et votre bonne humeur!

+33 6 60 64 97 14

©ALR

dernière mise à jour : 2021-07-03 par